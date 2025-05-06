Большинство граждан Армении считают, что отказ Еревана от посредничества Москвы в переговорах с Баку был ошибкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого армянским представительством Gallup International Association.

На вопрос о том, как отказ от российского посредничества повлиял на армяно-азербайджанские переговоры, 36,1% респондентов ответили «абсолютно отрицательно», 24,5% — «скорее отрицательно». Лишь 10,7% оценили последствия как «абсолютно положительные», а 19,1% — «скорее положительно».

«То есть около 60% указали, что исключение России из переговорного процесса негативно сказалось на диалоге», — заявил глава представительства Арам Навасардян на пресс-конференции.

Ещё 9,6% участников опроса затруднились с ответом.

Исследование проводилось среди 1101 гражданина Армении с 29 апреля по 2 мая.