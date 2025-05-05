В Армении требуют импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

Инициатор гражданского движения «Мы не спим» Эдгар Казарян выразил уверенность в этом из-за недоверия к Пашиняну, пишет «Айсор».

«У меня складывается впечатление, что те, кто против импичмента, обеспокоены не его провалом, а его успехом. Этот процесс обязательно завершится успешно — победой над всеми противниками. Никто не может сопротивляться воле и желанию народа, руководствуясь своими мелкими амбициями и интересами. А народ хочет отставки Никола Пашиняна», — отметил Эдгар Казарян в соцсети.