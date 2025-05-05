Контракты на сумму $18,9 млн заключены по итогам Азербайджано-белорусского бизнес-форума в Баку.

Данную информацию озвучил в беседе с журналистами глава Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

Он отметил, что всего было заключено 12 документов, три из которых в режиме онлайн. «Большое количество было представителей бизнеса Азербайджана. Многие, конечно, встречаются не первый раз, у нас уже налажены дружеские отношения, но были и те, с кем виделись впервые», — говорится в его заявлении.