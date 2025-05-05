Замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении отношений с Польшей благодаря совместным усилиям сторон.

С данным заявлением Фариз Рзаев выступил на мероприятии в Баку по случаю годовщины принятия польской Конституции.

«Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на добрых исторических традициях. Польша одной из первых признала независимость Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на Востоке, и в то время в Баку действовало консульское учреждение Польши», — говорится в его заявлении.

По его словам, поляки принимали активное участие в жизни АДР, сыграли важную роль в формировании архитектурного облика Баку в конце 19 — начале 20 века.

«Польские инженеры также внесли свой вклад в развитие нефтяной промышленности Азербайджана. После восстановления независимости с Польшей были налажены отношения как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. За эти годы наши страны наладили тесные связи, основанные на взаимном уважении и доверии, развили сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах», — отметил он.

Рзаев добавил, что в 2017 году была подписана декларация о стратегическом партнерстве и дорожная карта экономического сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Польша, а за прошедший год министры иностранных дел встречались на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и провели телефонный разговор в начале этого года.

«Консультации по стратегическому партнерству также состоялись в Баку. Все это является показателем нашего продолжающегося политического диалога. Экономические отношения между странами развиваются. Особое значение имеет деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Торговый дом Азербайджана в Варшаве и Польский выставочный дом в Баку также вносят свой вклад в этот прогресс. Продолжаются обмены в области межрегионального сотрудничества, гуманитарной сфере, культуре, науке и образовании. В 2023-2024 учебном году в Польше обучались около четырех тысяч азербайджанских студентов», — говорится в его заявлении.