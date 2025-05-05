В Москве могут ограничить доступ в интернет на текущей неделе в связи с мероприятиями в память о победе над нацистской Германией во Второй мировой войне. «Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — цитирует ТАСС распространенное в понедельник, 5 мая, СМС-сообщение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В этот же день в Москве и Московской области произошли сбои в работе мобильной связи. Среди прочего сообщается о помехах в работе сетей сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон» и T2. ТАСС со ссылкой на представителей «Билайна» и «Мегафона» указывает, что сбои в Москве возникают по независящим от компаний причинам.

Кроме того, наблюдаются перебои с мобильным доступом к интернету, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Операторы интернет-связи советуют использовать для доступа в Сеть Wi-Fi.