По данным российских военных блогеров, украинские подразделения предприняли атаку на Курскую область, проникнув на территорию России через минные поля с использованием специальной техники.

Как сообщает Telegram-канал RVvoenkor, ночью украинские силы нанесли ракетные удары по мостам в приграничной зоне, а утром начали наземную атаку с применением бронетехники.

«Машины разминирования продолжают проделывать проходы в минных полях и через линии «зубов дракона», чтобы ввести в бой бронетехнику с десантом», — говорится в сообщении.

Официальные комментарии от Минобороны РФ пока не поступали.