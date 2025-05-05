В Губинском районе завершены восстановительные работы на мосту, поврежденному селевыми потоками.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог.

Отмечается, что несколько дней назад селевые потоки смыли одну из опор моста через реку Гарачай на 7-м километре автодороги Губа-Гонагкенд-Мучу.

Движение по аварийному мосту было ограничено, после чего специалисты агентства провели осмотр и приступили к восстановительным работам. В настоящее время движение транспорта по мосту возобновлено.

Планируется также строительство нового автомобильного моста рядом с существующим.