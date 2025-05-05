Иран решительно и «всеми силами» ответит на любую агрессию со стороны Израиля.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя угрозы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана за предполагаемое участие в обстреле аэропорта Бен-Гурион йеменским движением «Ансар Аллах».

«Мы обязательно всеми силами ответим на любую агрессию самым решительным образом. Не сомневайтесь в этом», — подчеркнул он во время пресс-конференции. По словам Багаи, Тегерану будет не важно, откуда он подвергнется нападению, ответ последует в любом направлении.