Военно-воздушные силы (ВВС) Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в командовании ВВС.

Экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух — земля Scalp дальностью свыше 300 км.