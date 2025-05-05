Автомобиль папы Римского Франциска, переоборудуют в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа.

Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы», — говорится в материале газеты.

По данным издания, об этом понтифик попросил перед смертью благотворительную организацию Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже был передан организации, которая занимается его оснащением совместно со шведским отделением Caritas.

Автомобиль будет оснащен оборудованием для диагностики, проведения анализов и лечения, в частности, экспресс-тестами для выявления инфекций, наборами для наложения швов, шприцами, иглами, подачей кислорода, вакцинами, а также холодильником для хранения медикаментов.

При этом, как подчеркивает газета, предоставление базовой медицинской помощи детям Газы с помощью данного медпункта станет возможным только после открытия гуманитарного коридора в сектор Газа.