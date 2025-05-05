Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) и Ирану ответом на удар по международному аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива.

Свое заявление он опубликовал в социальной сети Х.

«Израиль ответит на удар хуситов по нашему главному аэропорту, а также их иранским хозяевам в то время и в том месте, которое мы выберем», — отметил Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что атаки со стороны йеменского движения «исходят из Ирана». По его словам, президент США Дональд Трамп был абсолютно прав, выдвигая эту версию происхождения ударов.