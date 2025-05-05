Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина согласилась на 22 условия по завершению конфликта с Россией. По его словам, при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев уже заключили соглашение, касающееся доступа к природным ресурсам Украины.

В беседе с Minval.az бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, о каких условиях может идти речь, как будет реализована договорённость по минералам без взаимного согласия на режим прекращения огня, о котором говорилось ранее, а также коснулся темы создания Инвестиционного фонда по восстановлению украинских территорий и многих других деталей конфликта.

«С американской стороны было озвучено много пунктов. Понятно, что не все их предложения будут приняты во внимание. Один из пунктов — прекращение огня по линии разграничения, то есть всё остаётся так, как есть по состоянию на тот момент, когда будет достигнута эта договорённость.

Да, это будет заморозка конфликта. Возможно, именно с этим связаны отчаянные попытки России получить как можно больше преимущества на фронте, наступая на всех направлениях. Причём РФ не задумывается о потерях — лишь бы захватить побольше, а там дальше уже будет видно», — сказал Ступак.

По его словам, есть вероятность, что Украина сможет вернуть некоторые территории: «Это север Харьковской области — там 200 кв. км. Возможно, вернём то, что сейчас российская армия захватывает в Сумской области — 80 кв. км».

«Но всё остальное уходит под контроль РФ и пока для нас остаётся недоступным», — добавил он.

Ступак подчеркнул, что Украина де-юре не признаёт российскую юрисдикцию над захваченными территориями. «Скорее всего, будет признано, что мы сейчас не можем вернуть это военным путём, но оставляем за собой право в дальнейшем разными способами, в том числе и дипломатическими, обговаривать и решать будущее этих территорий».

Возвращаясь к теме условий по прекращению конфликта, эксперт отметил, что «там идёт речь о том, что Украина может вступить в Евросоюз, а НАТО нам не светит».

«Мы это прекрасно понимали, потому что нужно общее согласие всех 32 стран-участниц НАТО. Даже если одна выступит против, то Украина точно не станет 33-м членом Альянса. С этим всё понятно», — сказал он.

Кроме того, собеседник указал, что также идёт речь о том, что США признают Крым российским, что приведёт к полной отмене санкций, введённых в отношении России за аннексию полуострова: «Но это касается тех санкций, что были введены со стороны Америки, санкций от ЕС это не касается».

Ступак уверен, что украинской стороне это сильно не понравилось.

«Статус Запорожской АЭС непонятен, потому что пару дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никакого возвращения АЭС не будет. Но уже сегодня есть заявление от «Росатома» о том, что они готовы рассмотреть вопрос управления этой станцией США. То есть у них творится полная неразбериха», — отметил эксперт.

Что касается экспорта оружия для Украины на 50 млн долларов со стороны Штатов, о котором было принято решение сразу после заключения сделки по минералам, Ступак указал, что это ничтожно малый объём, учитывая современные военные реалии.

«Тут идёт речь о товарах военного назначения, сервисных услугах, технической помощи, спутниковых данных и т. д. Как говорится, первый блин комом. Но это не верифицировано — а пока только по данным СМИ. Украина предложила США, что Киев найдёт средства, закупит у Штатов оружие, но пока США на это не согласились», — сказал эксперт.

Комментируя возможность реализации сделки по разработке редкоземельных металлов без договорённости о введении режима прекращения огня, Ступак сказал: «Конечно, соглашение не будет иметь никакого значения, если боевые действия будут продолжаться. Есть в Украине месторождения этих редкоземельных металлов, но для того чтобы одну эту шахту разработать, требуется около трёх лет и инвестиции в размере 350 млн долларов. Это не такой быстрый процесс. Может, лет через 10 можно будет уже получать какую-то прибыль».

Что касается создания Инвестиционного фонда и охватят ли его средства оккупированные территории, он подчеркнул, что захваченные земли никто восстанавливать не будет.

«Всё то, что находится под контролем российской армии, находится под контролем правительства РФ. Украина к этому ни в коем случае не имеет отношения. Мы будем восстанавливать те территории, которые были повреждены, включая коммуникации, энергетические объекты, возвращать людей, создавать условия для ведения бизнеса, чтобы люди имели возможность вернуться, расширять и реконструировать транспортные магистрали», — сказал Ступак.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных территорий, эксперт сказал:

«Глубоко убеждён, что силовым путём ни сейчас, ни в ближайшем будущем мы территории вернуть не можем. Война очень сильно и больно прошлась по нам. Это полномасштабная война с применением всех видов вооружения, включая авиацию и баллистические ракеты. Дипломатическим путём когда-нибудь это всё можно осуществить».

«Давайте вспомним Восточный и Западный Берлин. Они создали такой образ жизни, что граждане Восточного Берлина выглядывали из-за забора. Они сами это ограждение сломали, разрушили режим для того, чтобы объединиться с Западной Германией и жить так, как они живут, а не при коммунистической партии, где Штази и серое пальто. Они этого не хотели. В ближайшей перспективе нам такое не светит. Но через лет 20–30 — может быть. Но есть и другой вопрос: будут ли там наши люди? Кого нам возвращать?

Ведь в этих местах россияне проводят политику замещения и заселяют территории гражданами России — из Владивостока, Архангельска. А украинцев, по большому счёту, там не остаётся», — заключил Ступак.