Президент США Дональд Трамп поручил восстановить и открыть федеральную тюрьму строгого режима на острове Алькатрас возле побережья Сан-Франциско в Калифорнии для отправки опасных преступников.
Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.
«Приказываю <…> вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — отметил он.
По словам Трампа, возобновление работы тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».
Федеральная тюрьма Алькатрас в Сан-Франциско была закрыта в 1963 году и с тех пор функционирует как музей.