Президент США Дональд Трамп поручил восстановить и открыть федеральную тюрьму строгого режима на острове Алькатрас возле побережья Сан-Франциско в Калифорнии для отправки опасных преступников.

Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Приказываю <…> вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — отметил он.

По словам Трампа, возобновление работы тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».

Федеральная тюрьма Алькатрас в Сан-Франциско была закрыта в 1963 году и с тех пор функционирует как музей.