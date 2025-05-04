В Старбейзе, штат Техас, проголосовали по поводу регистрации населенного пункта как города. Дело в том, что в этом поселении расположен космодром SpaceX Илона Маска, а пока не зарегистрированный город находится неподалеку от Браунсвилла, где находится штаб-квартира компании.

В голосовании участвовали лишь проживающие в границах предполагаемого города — менее 300 человек. Всего в голосовании приняли участие 218 человек, следует из данных, департамента выборов округа Камерон, информирует The Wall Street Journal. 212 избирателей поддержали объединение объектов SpaceX и жилых комплексов в город, 6 высказались против.

После подсчета бюллетеней результаты выборов должны подтвердить окружные комиссары, следом новый муниципалитет может быть зарегистрирован.

«Старбейз, Техас. Теперь настоящий город!» — написал сам Илон Маск в X.