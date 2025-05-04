В мессенджере Telegram появилась возможность осуществлять групповые звонки.

«В последнем обновлении Telegram появились сверхзащищенные групповые звонки. Они защищены не только сквозным шифрованием, но и технологией, подобной блокчейну, чтобы никто не мог тайно присоединиться в качестве слушателя», — заявил его основатель Павел Дуров в телеграм-канале.

Проверить зашифрованность звонка можно будет, как и в звонках между двумя пользователями — через совпадение эмодзи, которые показаны у них на экране.

В любой звонок можно будет добавить до 200 участников с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений — в том числе и во время активного звонка один на один. Для приглашения пользователей можно использовать голосовые и видеозвонки в группах — там есть возможность добавить десятки тысяч участников.

Во время звонков пользователям будет доступна функция трансляции своего экрана.