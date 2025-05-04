Напавший на главу турецкой оппозиции объяснил свой поступок отказом CHP выдать ему талон на питание. В своем устном показании полиции он заявил, что обращался в Народно-республиканскую партию за талоном на питание, но получил отказ, так как не был ее членом. С тех пор, по его словам, он копил злость.

«Я вышел из апарт-отеля, где останавливался в Таксиме, услышал, что проводится мероприятие. Когда пришел туда, на самом деле у меня не было намерения нападать, но, увидев его (Озеля), я не смог сдержать злость», — отметил он.

15:50 Руководитель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле. Согласно ифнормации Habertürk, нападавшим оказался 66-летний мужчина с тремя судимостями.

Инцидент имел место, когда Озель в сопровождении членов партии и охраны покидал траурное мероприятие в Культурном центре Ататюрка. Его атаковал человек из толпы и резко нанес сильный удар по лицу. В результате политик видимых травм не получил. Нападавшего сразу же схватили. Его личность установлена, но в интересах следствия не разглашается.

После нападения Озелю позвонил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который осудил инцидент. Эрдоган заверил, что детали инцидента будут выяснены. Генпрокуратура Турции оте=крыла уголовное дело по факту происшествия.

Глава МВД Али Ерликая «решительно осудил нападение на председателя НРП». Он подтвердил информацию о том, что нападавший «с инициалами С.Т. пойман и задержан».

