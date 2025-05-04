У России достаточно сил и средств без использования ядерного оружия для успешного завершения «спецоперации» в Украине

О этом заявил лидер страны Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — отметил президент.

По его словам, у России в ходе «СВО» не было необходимости применять ядерное оружие, несмотря на провокации. При этом Путин надеется, что этого не потребуется в дальнейшем.