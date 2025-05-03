Тегеран настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Иран как государство — участник Договора о нераспространении ядерного оружия привержен своим обязательствам, но в то же время настаивает на праве иранского народа использовать ядерную энергию в мирных целях, что, естественно, требует процесса обогащения», — приводит слова министра телеканал «Аль-Манар».

«Иран имеет право на обладание полным ядерным топливным циклом», — продолжал Арагчи. По его словам, «есть несколько стран — членов ДНЯО, которые обогащают уран, но при этом полностью отвергают ядерное оружие». «В этот клуб входят несколько азиатских, европейских и южноамериканских стран», — добавил он.

Министр подчеркнул, что «Иран придерживается ответственного подхода к выбору дипломатического пути разрешения искусственного кризиса вокруг его мирной ядерной программы». «Продолжение этого пути требует серьезной воли и реалистичного видения с другой стороны», — заявил Арагчи, имея в виду действия стран Запада.

Отдельно он упомянул позицию США. «Противоречия между американскими заявлениями и действиями в сочетании с продолжающимися санкциями и угрозами в адрес иранского народа усугубляют отсутствие доверия и вызывают сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона придерживаться дипломатического пути», — указал глава МИД Ирана.