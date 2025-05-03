Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не может гарантировать безопасность во время 9 Мая, является прямой угрозой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Фраза о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России», так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой», — написала она в своем телеграм-канале.

В конце апреля российский президент Владимир Путин объявил о введении перемирия во время празднования Дня Победы, которое будет действовать с 8 по 11 мая. В Кремле предупредили об «адекватном и эффективном ответе», если Украина нарушит режим прекращения огня.

Зеленский отверг предложение и заявил, что Киев настаивает на безусловном 30-дневном прекращении огня, которое предложили США. Он также добавил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время поездок на парад в Москву.