Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что ведомство готовит новые правила, касающиеся трудоустройства иностранных мигрантов. В частности, планируется ввести лимиты на количество иностранцев, которые смогут работать в стране, передает Спутник Грузия.

Он пояснил, что сейчас из-за пробелов в законодательстве грузинские граждане теряют работу, а на их место без всяких ограничений принимают иностранцев. Работодатели при этом не обязаны сообщать государству о найме таких работников.

«Мы хотим навести порядок в этом вопросе. Будет подготовлен пакет законопроектов, чтобы усилить контроль и избежать проблем, с которыми сталкиваемся сегодня», — отметил Дарахвелидзе.

Он добавил, что подобный опыт уже есть во многих странах, и Грузия может взять его за основу.