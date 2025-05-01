В Ходжалы на сегодняшний день обнаружено три места массового захоронения мирных жителей, а всего после окончания Отечественной войны было найдено 25 таких мест. Об этом в беседе с Minval сообщила председатель Общественного объединения «Без вести пропавшие семьи Карабаха» Кенуль Бехбудова, которая вместе с журналистами направилась в Ходжалы для сбора инфоромации по убитым 30 лет назад армянскими оккупантами мирным жителям города.

По ее словам, продолжают числиться пропавшими без вести около 800 человек — гражданских лиц. В Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан на сегодня в связи с Ходжалинским геноцидом 210 человек числятся пропавшими без вести.

«До сегодняшнего дня на освобожденных территориях найдено и идентифицировано около 200 человеческих останков», — сказала она.