С 1 мая Казахстан начинает выдачу так называемых «золотых виз» — инвесторских виз с правом последующего оформления вида на жительство сроком до 10 лет. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Претендовать на визу смогут иностранцы, вложившие не менее 300 тысяч долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги.

В МИД подчеркнули, что подобные программы зарекомендовали себя как действенный механизм привлечения иностранных инвестиций, технологий и деловой активности.