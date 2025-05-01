МИД Азербайджана и Северной Македонии провели первые политконсультации в Баку.

Как сообщили в МИД Азербайджана, консультации организованы в рамках визита в Азербайджан делегации Северной Македонии во главе с замминистра иностранных дел и внешней торговли Зорана Димитровски. С азербайджанской стороны консультации возглавил замглавы МИД Фариз Рзаев.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Северной Македонии во главе с замминистра иностранных дел и внешней торговли Зорана Димитровски.

стороны обсудили нынешний уровень двусторонних и многосторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

Байрамов подробно проинформировал делегацию Северной Македонии о реалиях в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, процессе нормализации между Баку и Ереваном, а также о факторах, препятствующих заключению итогового мира — территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении и вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ.

«В ходе переговоров была выражена удовлетворенность растущей динамикой визитов и контактов высокого уровня между странами в последнее время, отмечена важность механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами в продолжении и развитии межгосударственного диалога», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Байрамов также обсудил с делегацией возможности сотрудничества в сфере экономики и торговли. Стороны отметили наличие широких перспектив для развития партнерства в направлениях традиционной и возобновляемой энергетики, с удовлетворением отметили присоединение Северной Македонии к числу стран, снабжаемых азербайджанским природным газом.