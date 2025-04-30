США готовы частично признать территориальные требования России в рамках украинского урегулирования. С данным заявлением в эфире Fox News выступил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это переговоры», — заявил он.

Келлог при этом отверг предположения о выходе США из переговорного процесса.

При этом, по его словам, Украина готова пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, но не хочет это признавать юридически. «Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они согласны на такой вариант», — отметил он.

Келлог добавил, что украинская сторона сообщала ему об обсуждении такого соглашения на прошлой неделе.

«Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — отметил он.