Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью радио WABC.

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. Я был охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью [происходящего]», — сказал он.

Уиткофф подчеркнул, что ни одна из его встреч с российским лидером не длилась менее трех часов, а одна едва не затянулась до пяти часов. По его словам, Путин видит первую за много лет возможность переосмыслить отношения Москвы и Вашингтона.