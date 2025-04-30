КНДР провела испытания боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца «Чвэ Рён», который на прошлой неделе был спущен на воду.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что первые испытания систем вооружений эсминца прошли 28 и 29 апреля. В частности, был проведен испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также стрельба из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки. Также было проведено испытание противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и пушек радиопомех.

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который подчеркнул, необходимость «ускорения ядерного вооружения ВМС для защиты государства и морского суверенитета от существующих и потенциальных угроз».

Ким Чен Ын указал, что новый корабль предназначен для отражения врага, вторгающегося в территориальные воды страны, но он не является надежным морским средством обороны. Для этого следует установить систему инициативной наступательной обороны, которая основана на способности вести мощное наступление.