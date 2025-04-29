Евросоюз ожидает, что США прекратят обеспечивать безопасность Европы и переключат свое военное внимание на другие регионы мира. Об этом поведала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на съезде ведущей политической силы ЕС — Европейской народной партии — в Валенсии.

«Мы знаем, что в сфере безопасности американский фокус будет смещаться в другие регионы. Поэтому мир в Европе требует, чтобы европейские лидеры взяли гораздо больше ответственности в свои руки», — отметила она, заявив, что существующая для ЕС военная угроза со стороны России не уйдет со временем.