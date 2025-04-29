Грузинский оппозиционный телеканал Mtavari окончательно прекратит вещание с 1 мая. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, соответствующее уведомление сотрудникам сегодня разослал генеральный директор канала Георгий Габуния. Несколько журналистов Mtavari также написали на своих страницах в Facebook о «завершении трудного этапа» и крушении «последней надежды».

В свою очередь, один из лидеров грузинской оппозиции Ника Гварамия, основавший канал в 2019 году, призвал работников «не унывать и продолжать политическую борьбу».

Официальных заявлений ни команда телеканала, ни руководитель Mtavari до сих пор не делали.

Ранее с 15 февраля Mtavari прекратил выпуск новостных блоков и других передач, которые шли в прямом эфире. Некоторое время зрителям показывали только старые записи программ и сериалов, а вскоре и их трансляций прекратилась.

Между тем директор Гоги Курдадзе заявил, что у канала накопись долги на более чем 25 млн лари. По его словам, их причиной стали «финансовые махинации Ники Гварамия».