Армянские реваншисты устроили очередную скандальную выходку, но на сей раз — на авторитетной российской площадке. Правящая в РФ партия — «Единая Россия» — проводит в Москве международную конференцию, посвящённую 80-летию Победы. Армению на этой конференции представляла Республиканская партия Сержа Саргсяна в лице небезызвестного Эдуарда Шармазанова. Взобравшись на трибуну, Эдуард Шармазанов начал говорить не о победе над Германией, а принялся в очередной раз обвинять Азербайджан в «нарушении права народов на самоопределение», «фашизме», «ксенофобии» и т. д.

Уже на этом фоне в процесс попыталась вмешаться азербайджанская делегация. Но организаторы форума — «ЕдРо» — прерывать выступление Шармазанова не стали. Он продолжил свою речь, особо отметив, что российские союзники в свете СВО ссылаются именно на международное, зафиксированное и гарантированное право народов на самоопределение, которым обладают и жители Карабаха.

Здесь самое время напомнить: в Азербайджане с самого начала украинской войны отмечали, что между происходящим в Крыму и на Донбассе, с одной стороны, и в Карабахе — с другой, слишком много общего. И если бы мировое сообщество с самого начала, особенно имея в руках такой документ, как четыре резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху, среагировало на агрессию Армении должным образом, украинской войны, вполне возможно, просто бы не началось. Однако отмотать события назад уже не получится. Тем более что эти резолюции СБ ООН Азербайджан выполнил собственными силами. Важно другое.

Честно говоря, ожидать от реваншистов — а Шармазанов представляет именно этот лагерь — чего-то более конструктивного было бы слишком наивно и самонадеянно. Но тут речь идёт о форуме «Единой России». И вот это уже смещает акценты. Особенно с учётом статуса «ЕР» как правящей партии.

Конечно, Шармазанов на форуме — иностранный гость. Но кого приглашать на свои форумы, а кого не приглашать — решают уже организаторы. В данном случае — «Единая Россия». Что делали на конференции в честь 80-летия Победы представители партии, чьей официальной идеологией объявлен «нждеизм», а Нжде, если кто забыл — пособник гитлеровцев и военный преступник, — уже интересный вопрос. Но позицию Республиканской партии Армении по Карабаху и в Баку, и в Москве знают слишком хорошо. Так как на форуме появился Шармазанов?

Предположим, что того, что сей высокий гость из Еревана заговорит о Карабахе, организаторы форума заранее не знали. Где-то тексты выступлений предоставляются заранее, где-то — нет. Но когда Шармазанов начал говорить, а азербайджанская делегация — возмущаться, почему его выступление не было прервано и не был хотя бы объявлен перерыв? Это стандартная и известная всем процедура. Так как же объяснить, что господину Шармазанову позволили продолжить свои абсурдные нападки на Азербайджан и пиар провалившейся агрессии Армении против нашей страны? Возможно ли представить себе, чтобы на партийном форуме «Йени Азербайджан» появились, к примеру, сторонники «независимости Ичкерии» и начали рассказывать с высокой трибуны о «праве народов на самоопределение» применительно к «независимой Ичкерии»?

Плюс ко всему, это уже не первый случай, когда у азербайджанской общественности возникают вопросы к позиции «ЕдРо». Именно эту партию в Госдуме России, напомним, представляют Затулин и Милонов, которые регулярно «отмечаются» своими антиазербайджанскими заявлениями. Азербайджанская общественность и пресса, включая Minval, уже требовали прояснить позицию «ЕдРо». Конечно, у депутатов парламента, как бы, есть право на собственное мнение, но фракционную дисциплину никто не отменял. И если депутат не является независимым, а входит в какую-то партийную фракцию, то, по писаным и неписаным правилам, должен озвучивать на публике официальную фракционную позицию. Ответа мы, разумеется, так и не услышали. Напоминать Затулину и Милонову о фракционной дисциплине, судя по всему, тоже никто не спешит.

Наконец, есть не только позиции партий, но и обязательства государства. Ещё в феврале 2022 г. между Азербайджаном и Россией была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, где, напомним, стороны прямо обязались не поддерживать сепаратизм на территории друг друга. Азербайджан этот пункт Декларации, как, впрочем, и другие, соблюдает неукоснительно. А Россия? Как понимать, что Шармазанову во всех смыслах предоставили трибуну для пропаганды «права народов на самоопределение» применительно к Карабаху? И не стали его выступление прерывать, когда с мест возмутилась азербайджанская делегация?

И вот эти вопросы уже не к Еревану. Они — к Москве. И азербайджанская общественность имеет право знать ответы на них.