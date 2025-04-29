30 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Как передает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем – 15-19° тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана также осадков не ожидается, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10° тепла, днем – 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем – 3-8° тепла.