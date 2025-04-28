Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг идею трехдневного перемирия, потребовав 30 дней «тишины».

Он назвал предложение российского лидера Владимира Путина манипуляцией и подчеркнул, что прекращение огня должно быть немедленным, полным и минимум на 30 дней.

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», — заявил украинский лидер.