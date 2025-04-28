В проект Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с июня 2006 года, когда нефтеэкспортный трубопровод был введен в эксплуатацию, до конца 2024 года было вложено около 6 млрд долларов США капитальных затрат.

С данным заявлением в соцсети выступил вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам за этот период по трубопроводу было транспортировано в общей сложности около 591 млн тонн (более 4,4 млрд баррелей) сырой нефти, которая была загружена на 5862 танкера на терминале Джейхан и отправлена на мировые рынки.