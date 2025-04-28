Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой.

С данным заявлением в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — отметил он.

Он добавил, что считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением.

По его словам, Армения имеет твердую позицию для достижения устойчивого мира в регионе: “Мы решительно настроены предпринимать необходимые шаги на этом пути, готовы решать существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров с нашими соседями”.

«В ходе беседы с премьер-министром Эстонии я подтвердил готовность подписать текст уже согласованного мирного соглашения, а также отметил, что считаю возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением», — отметил армянский лидер.