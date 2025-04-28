В связи с сильным ветром в целях безопасности остановлена работа аттракционов на территории Приморского национального парка. Об этом Minval сообщили в Управлении Национального Приморского парка.

По данным управления, в целях обеспечения безопасности сотрудниками отдела эксплуатации объектов проводятся ежедневные контрольно-проверочные мероприятия на всех аттракционах национального парка. Кроме того, эксперты регулярно проверяют соответствие объектов требованиям технической безопасности, а также осуществляются дополнительные проверки с целью дефектоскопии, измерений, испытаний и осмотров.

«Как правило, при неблагоприятных погодных условиях, особенно при сильном ветре, аттракционы на территории национального парка не работают в целях безопасности. В частности, аттракцион «Панорама», отличающийся большими размерами и более подверженный влиянию погодных условий из-за более сложного механизма, не работает при скорости ветра более 11 м/с, а также при неблагоприятных погодных условиях, таких как шторм, дождь, молния, град или снег»,- сказали в Управлении.

Отметим, что накануне в Баку на другом бульваре Бёюк Шор сильный ветер опрокинул на дорогу надувной аттракцион, в котором находились дети.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 27 апреля 2025 года в 15:07 поступил вызов из района бульвара Бёюк Шор в связи с тем, что дети упали с аттракциона и получили травмы.

На указанный адрес была направлена бригада скорой помощи, однако на месте происшествия пострадавшие обнаружены не были.