В социальных сетях распространились кадры эмоционального момента в Казбеги (Грузия). Родственники мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве, пришли на панихиду по погибшему и в знак раскаяния встали на колени перед его семьёй.

Трагедия произошла на Пасху, 20 апреля, у водопада Гвелети. 47-летний Гия Хаикашвили получил более десяти ножевых ранений и умер от кровопотери в больнице.

22 апреля полиция задержала 33-летнего Паату Кушашвили по обвинению в убийстве, а его 27-летнего кузена Нику — за попытку скрыть преступление. Оба скрывались в съёмной квартире в другом городе.

Как сообщают СМИ, Хаикашвили и Кушашвили были соседями. Ссора вспыхнула во время праздничного застолья.

В пятницу около двадцати мужчин из рода обвиняемого пришли к дому, где шла панихида. Они преклонили колени и склонили головы в знак признания вины. После этого старшие мужчины из обеих семей пожали друг другу руки и обнялись. Затем члены семьи обвиняемого зашли в дом, чтобы лично выразить соболезнования родственникам погибшего.

В Грузии такой жест не является повсеместной традицией, но в горных регионах, как Казбеги, где сильны обычаи чести и уважения, подобное примирение может помочь избежать кровной мести.