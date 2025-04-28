Председатель КНР Си Цзиньпин в последнее время не звонил американскому лидеру Дональду Трампу.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Насколько мне известно, в последнее время главы двух государств не общались», — коротко сообщил он на брифинге, отвечая журналисту, который попросил подтвердить, что этот телефонный разговор состоялся.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Си Цзиньпин звонил ему, чтобы обсудить введенные Белым домом пошлины.