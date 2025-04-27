США могут недосчитаться миллиардов долларов дохода из-за снижения турпотока и отказа от американских товаров после введения пошлин. Информацию приводит агентство Bloomberg.

Согласно данным, из-за снижения турпотока экономика США может лишиться $20 млрд, которые потенциально могли бы потратить туристы на товары в стране. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, в худшем из возможных сценариев США потеряют почти $90 млрд или 0,3% ВВП.

По информации Минторга США, в марте число прибывших в Соединенные Штаты граждан других стран сократилось на 10% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Среди причин такой потери интереса Bloomberg называет жесткие задержания туристов в американских аэропортах, а также введение пошлин на экспорт. Кроме того, к снижению традиционно большого турпотока из, в частности, Канады привели высказывания президента США Дональда Трампа о намерении сделать соседнюю страну 51-м штатом.