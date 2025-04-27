Американский лидер Дональд Трамп потребовал обеспечить бесплатный проход американских кораблей — как военных, так и торговых — через Суэцкий и Панамский каналы. Свои мысли по этому поводу он озвучил в соцсети Truth Social.

Президент считает, что оба канала не существовали бы без участия США, и теперь Америка имеет полное право пользоваться ими без дополнительных расходов.

«Американским кораблям должно быть разрешено проходить бесплатно», — заявил он, отметив, что поручил госсекретарю Марко Рубио незамедлительно заняться этим вопросом.

Президент также указал на то, что именно США сыграли ключевую роль в строительстве Панамского канала, а их влияние способствовало обеспечению свободы международной торговли через оба важнейших маршрута.