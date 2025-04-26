Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сегодняшняя встреча с американским лидером Дональдом Трампом может стать исторической.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат по всем вопросам, которые были подняты. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и продолжительный мир, который предотвратит повторение войны», – написал президент Украины в соцсети X.

Тем временем, по сообщениям СМИ, Трамп уже покинул Рим после похоронной церемонии Франциска. Состоялась ли вторая встреча с украинским лидером — неизвестно.