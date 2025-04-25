Ильхам Алиев рассказал ведущей китайского телеканала CGTN о традиции в Азербайджане пить чай из стаканов «армуду».

Ведущая сказала, что впервые пробует азербайджанский чай, и отметила, что стакан «армуду» очень красивый.

Ильхам Алиев объяснил, что из-за грушевидной формы стакана чай долго остается горячим, отметив, что в Азербайджане пьют очень горячий чай.

Ведущая добавила, что такая форма стакана добавляет вкус.

Также Ильхам Алиев поделился своими наблюдениями, что в Китае подают чай не таким горячим. Ведущая отметила, что в Китае тоже пьют очень горячий чай.

«Возможно, потому что вы гость, они были вежливыми и осторожными. У нас много общего в плане чая, например, мы все любим пить чай, но с разными вариациями», — отметила она.