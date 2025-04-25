Власти Украины настаивают на своих трех принципиальных позициях в ходе переговоров по урегулированию конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, пишет Forbes.ua.

В частности, Украина не станет признавать российскими территории, которые находятся под контролем Москвы, включая Крым, не будет ограничивать свои вооруженные силы и военно-промышленный комплекс, а также не примет вето на свое участие в альянсах, отметил он.

«Это звучало и на этих, и других переговорах. Это не сюрприз», — подчеркнул Тихий.