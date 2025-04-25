Первые поставки российского газа в Иран по существующей инфраструктуре через Азербайджан начнутся уже в 2025 году в объеме до 1,8 млрд куб. м в год, сейчас идут переговоры по цене.

Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе 18-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Ираном, передает ТАСС.

«В этом году будет реализовываться первая часть этого проекта, основанная на существующей инфраструктуре, и поставки газа в Иран будут в объеме до 1,8 млрд кубометров», — сказал он.

Позднее он сообщил журналистам, что поставки должны начаться уже в этом году, когда стороны договорятся о цене. «Цену согласовывают сейчас компании друг с другом, они занимаются согласованием цены. Мы в коммерческие отношения между компаниями не влезаем. Компании сейчас как раз и заняты этим — выбрать оптимальную цену», — отметил Цивилев.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад добавил, что на данный момент сделка не финализирована, но ее стараются согласовать как можно скорее.