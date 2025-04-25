Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов провел заседание коллегии и дал поручение бороться с пробками в Баку.

Обратив внимание на наличие транспортных заторов в столице, министр потребовал совместно с профильными ведомствами обеспечить профилактику подобных ситуаций, в том числе бороться с незаконными парковками, остановками или стоянками, препятствующими свободному, комфортному и безопасному движению транспортных средств и пешеходов, повысить эффективность работы по защите жизни и здоровья людей от дорожно-транспортных происшествий и определить перспективные задачи в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.