Швейцария расширила санкционный список и включила в него ещё восемь российских средств массовой информации (СМИ). Информация приводится на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

«В приложение 25 добавлены восемь организаций, и в приложение 8, где присутствуют 158 физических лиц и организаций, внесены дополнения», — отмечается в сообщении.

В списке находятся телеканал «Звезда», газета «Красная звезда», портал Rubaltic.ru, интернет-издание «Лента.ру», агентство News Front, сайты Eurasia Daily и SouthFront, а также Фонд стратегической культуры. Новые санкции вступят в силу 23 апреля.