Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что специальный представитель США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву уже на этой неделе.

Его визит совпадает с громким заявлением президента США Дональда Трампа, который выразил надежду на скорое окончание войны между Россией и Украиной.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social.