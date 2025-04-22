В Азербайджане продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере аудиторской деятельности.

Об этом в интервью агентству Report сообщил председатель Палаты аудиторов, доктор экономических наук, профессор Вахид Новрузов. По его словам, Палата готовит нормативные акты, регулирует деятельность аудиторов и реализует мероприятия по развитию отрасли в соответствии с законом «Об аудиторской службе».

«Сейчас Счётная палата работает над проектом изменений в статью 464 КоАП, предусматривающих повышение штрафов для предпринимателей, уклоняющихся от обязательного аудита. Это создаёт риски для прозрачности и может способствовать коррупции», — отметил Новрузов.

Также, по его словам, ведётся работа над инициативами по борьбе с демпингом, недобросовестной конкуренцией, совершенствованию системы лицензирования и расширению доступа к аудиторским услугам с учётом международного опыта.