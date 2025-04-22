Европейские «любители биноклей» в очередной раз опозорились до предела. EUMA решила отчитаться о проделанной работе. Сначала там заявили, что «в пасхальные выходные было проведено 27 дневных и ночных патрулей в своей зоне ответственности, в том числе в сёлах Хознавар, Хнацах и Аравус». А затем добавили: «В Хознаваре Миссия зафиксировала два выстрела, повредивших гражданскую инфраструктуру, которые, возможно, были произведены с азербайджанских позиций».

Прежде всего, каким образом в таком серьёзном документе, как отчёт европейской наблюдательной миссии, могут появляться формулировки вроде «выстрелы, которые, возможно, были произведены с азербайджанских позиций»? В нынешней ситуации это — ключевой аспект. И здесь разного рода гадания на кофейной гуще в стиле «возможно», «может быть», «не исключено» и т. д. недопустимы в принципе.

Но даже не это главное. Обстрелы на границе продолжаются уже достаточно долго. Причём ситуацию провоцирует армянская сторона. Да, пока они обходятся без жертв и без серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры — процесс возвращения на ранее оккупированные, а ныне освобождённые земли только набирает обороты. И всё это время европейские «любители биноклей» хранили упорное молчание.

Но стоило азербайджанскому военному командованию заговорить об адекватных мерах в ответ на армянские обстрелы — «любители биноклей» тут же встрепенулись и состряпали отчёт, где «возможно» зловредные азербайджанцы обстреливают гражданскую инфраструктуру в Армении.

А это уже не просто небрежность. Это, назовём вещи своими именами, — открытое соучастие в провокациях армянской стороны. И вот интересно: это самодеятельность «любителей биноклей»? Или так теперь выглядит политика официального Брюсселя? Азербайджанская общественность имеет право знать ответ.