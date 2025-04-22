Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит ночью 11-15°, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана днем будет преимущественно без осадков, однако ночью местами ожидаются осадки, грозы, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15°, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 15-20° тепла.