Сын президента Турции Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган заявил, что ему нравится Россия, ее разнообразная природа, культура и кухня.

«Конечно, мне нравится приезжать в Россию. Я был даже в Якутске. Также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Россия — огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — сказал сын турецкого лидера в интервью ТАСС.

Эрдоган отметил, что кухня в РФ «разнообразная, потому что в России много этносов и культур». «Поэтому кухня богатая, и мне она очень нравится. Кроме того, в России живет много тюркских народов, и их кулинарные традиции тоже вошли в русскую кухню, она во многом нам близка и знакома», — добавил глава Всемирной конфедерации этноспорта.

Билал Эрдоган отметил, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган придают большое значение развитию спорта. Их спортивный бэкграунд — «большая удача» для продвижения международного спортивного движения.

Билал Эрдоган также сказал, что он не хотел бы быть президентом, а большую часть рабочего времени посвящает образовательным и культурным проектам.

«У меня нет политических амбиций, — сказал Билал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос. — Меня часто об этом спрашивают, но я бы хотел оставаться в неправительственном секторе, работать с гражданским обществом, вдохновлять молодежь брать на себя ответственность за то, что им действительно близко. Независимо от того, какую карьеру они выберут, если у них есть сильное чувство сопричастности к какой-либо социальной теме — они должны быть активистами, защитниками ценностей, быть частью гражданского общества».