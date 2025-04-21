У российской пропагандистки Маргариты Симоньян появились мысли «поехать на «СВО». А все из-за клинической смерти и комы мужа, режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

«Я решила, что если это все же кома и такая тяжелая ситуация, то поеду на «СВО», потому что просто не могу больше жить. (…) Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом, я надеюсь», — отметила пропагандистка на телеканале «Россия 1».

До того, как муж впал в кому, Симоньян неоднократно говорила, что «была самым счастливым человеком». Но сейчас ей очень тяжело, пора «отдавать долги».

«Кто тебе сказал, что ты всегда должна быть самой счастливой в мире? Никто тебе этого не обещал. Нигде в твоей религии не написано, что мы сюда приходим для радости. Порадовалась? Было время для радости, было время для счастья. Теперь время отдавать долги. Вставай и отдавай», — заявила пропагандистка.